"Аэрофлот" опроверг слухи о потере радиосвязи на самолете Симферополь – Москва

Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения о том, что выполняющий рейс Симферополь – Москва самолет подал сигнал о потере радиосвязи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Ранее СМИ сообщили, что пассажирский лайнер А-320 подал сигнал о потере радиосвязи, и авиадиспетчеры начали выяснять ситуацию на борту воздушного судна.
Экипаж другого самолета "Аэрофлота", сгоревшего накануне в столичном аэропорту Шереметьево столкнулся с потерей радиосвязи. Это произошло, когда лайнер еще был в воздухе. Вскоре командир воздушного судна решил вернуться на землю. Подробности случившегося рассказали выжившие пилоты и бортпроводники.
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