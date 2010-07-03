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17:28

Сбербанк спишет задолженности пострадавших при возгорании лайнера в Шереметьеве

происшествия пожар

17:28

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Фото: ТАСС/Роман Демьяненко

Сбербанк спишет задолженности по кредитам пострадавшим при крушении рейса Москва – Мурманск в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Сбербанк принял решение, после проверки всех данных, урегулировать задолженности по кредитам для пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении банка.

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 со второй попытки совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. После приземления лайнер загорелся.

Из 78 человек на борту выжили только 37. 41 человек погиб. Девять пострадавших госпитализированы. После трагедии следователи завели уголовное дело. В Мурманской области объявили трехдневный траур.

Сейчас спецслужбы ликвидируют последствия авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

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Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия пожар

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