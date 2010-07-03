В МЖД опровергли информацию о падении человека на рельсы на станции Коптево

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о падении человека на рельсы на станции МЦК Коптево.

"Один из пассажиров потерял сознание на платформе. Пассажира переместили на скамейку и вызвали медиков", – цитирует Агентство "Москва" представителя МЖД. На место инцидента была вызвана бригада скорой помощи.

В конце апреля пассажирка погибла после падения на рельсы на станции московского метро "Фрунзенская".