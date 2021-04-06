Мужчину задержали в Подмосковье за убийство брата

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Фото: depositphotos/merrydolla
В Дмитровском городском округе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего брата. В ближайшее время 47-летнему мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, 5 апреля подозреваемый, находясь в квартире в поселке Горки-25, во время ссоры на почве длительной неприязни нанес брату множественные удары руками и головой. В результате потерпевший скончался на месте.
Сам подозреваемый пояснил, что сделал это якобы из-за аморального образа жизни брата. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве подростка из Москвы. По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые распивали спиртное вместе с 16-летним студентом и их знакомой в квартире в Солнечногорске. Позднее мужчины и молодой человек вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Подозреваемые несколько раз ударили юношу ножом, в результате чего тот погиб.
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