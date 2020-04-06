Троих человек задержали за поджог машины на востоке столицы

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В Москве задержаны подозреваемые в умышленном повреждении автомобиля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Владимира Васенина.

По его словам, в поджоге машины подозревают двух мужчин и девушку.

В полицию обратился мужчина и заявил, что на улице Столяров неизвестные сожгли автомобиль Hyundai Solaris, который, как рассказал заявитель, он взял в аренду.

Подозреваемых задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались 22-летний и 28-летний приезжие и 19-летняя москвичка. Правоохранители считают, что злоумышленники подожгли автомобиль из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег полицейский автомобиль на севере столицы. Правоохранители обнаружили машину горящей, когда вышли из подъезда дома после задания.

