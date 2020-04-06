В Москве девушка выжила после падения с 9 этажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве девушке удалось выжить падения с девятого этажа. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел на Дубнинской улице. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Сообщается, что после произошедшего девушка осталась жива, однако получила серьезные травмы.

Пострадавшая была направлена в больницу номер 81. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь девушки.

Ранее в Москве мужчину сняли с опоры Крымского моста. Инцидент случился в ночь с 1 на 2 апреля. Пожарные и спасатели почти три часа уговаривали мужчину спуститься.