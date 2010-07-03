На северо-востоке Москвы похитили BMW X5 за 5,4 миллиона рублей

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На северо-востоке столицы похитили BMW X5 стоимостью порядка 5,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в период с 22 марта по 5 апреля на неохраняемой автостоянки на улице Гончарова.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".