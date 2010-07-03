Гостиницу "Балчуг" проверяют после звонка о заложенной бомбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция проводит проверку в гостинице "Балчуг" после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, проверка помещений гостиницы пока проводится без эвакуации.

Ранее в припаркованной "Газели" на северо-западе Москвы обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд. Машина стоит вблизи дома № 21 на улице Демьяна Бедного. Место опасной находки оцепили.