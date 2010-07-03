Гражданку КНР ограбили в подъезде жилого дома в районе Люблино

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Полиция разыскивает мужчину и женщину, ограбивших гражданку КНР в подъезде жилого дома в районе Люблино, передает Агентство "Москва".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 3 апреля в полицию обратилась 32-летняя уроженка Китая. Она рассказала, что на улице Верхние Поля, в подъезде дома 49, корпус 1, незнакомый мужчина вырвал из ее рук сумку. В ней были документы, банковские карты и 10 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, мужчину, отнявшего сумку, все время поторапливала девушка. Вместе злоумышленники выбежали на улицу и скрылись. Их личности устанавливаются.

По данному факту сотрудники МВД возбудили уголовное дело.