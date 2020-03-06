Количество зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 128

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В Нидерландах увеличилось общее число зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в стране выявлено 128 случаев заболевания COVID-19, сообщает RT.

Известно, что 101 гражданин был инфицирован за границей после контакта с зараженными людьми.

Отмечается, что за последние сутки в Нидерландах зафиксировали 46 новых случаев заражения уханьской пневмонией.

Ранее стало известно о первой смерти от коронавируса на территории этой страны. Сообщалось, что летальный исход был выявлен в городе Хуксе Ваард, там от вируса умер 86-летний мужчина.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах.