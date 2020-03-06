Департамент соцзащиты Москвы опроверг информацию СМИ об избиении несовершеннолетней

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В столичном департаменте труда и социальной защиты населения заявили о недостоверности информации об избиении несовершеннолетней. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В СМИ появилась информация о якобы избиении молодой девушки опекуном. Сообщаем, что это абсолютная ложь. Девушка, о которой идет речь, совершеннолетняя и не находится под опекой", – заявили в ведомстве.

Представители департамента отметили, что пострадавшая поступила в больницу. Выписали ее в тот же день.

Ранее СМИ сообщили, что 17-летняя жительница Москвы была госпитализирована с множественными ушибами. Девушка заявила, что ее избил опекун.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ инициировал доследственную проверку по информации о нападении мальчика на одноклассницу в столичном метро. По данным правоохранительных органов, несовершеннолетний напал на девочку и ударил ее по ноге.

