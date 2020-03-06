Злоумышленники в Москве выманили 100 миллионов рублей под предлогом капремонта

10:49
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Полиция в Москве задержала участников банды, которые выманили у жителей столицы более 100 миллионов рублей. Злоумышленники собирали деньги на якобы капитальный ремонт домов, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, преступная схема была одинакова для всех случаев. Сначала злоумышленники представлялись сотрудниками управляющих компаний, осматривали квартиры, после чего оказывали давление на жителей, навязывая им замену труб и санитарно-технического оборудования.
Участники банды закупали дешевое оборудование по оптовым ценам, а продавали втридорога. Кроме того, если у жертвы не было при себе наличных, то ей предлагали "социальный" автомобиль – довозили до банка, а потом уезжали с полученными деньгами.
"По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и Московской области, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда", – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранительные органы задержали трех предполагаемых организаторов и 22 участников группировки. Им вменяют действия, предусмотренные статьей "Мошенничество".
В феврале полицейские задержали в Московской области подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, 24-летний житель Балашихи выманил деньги за набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Помимо этого, мужчина украл кошелек женщины.
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