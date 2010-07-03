На юго-востоке Москвы после драки задержали 10 человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

10 человек задержаны после драки со стрельбой на юго-востоке Москвы, сообщает "Говорит Москва".

Инцидент произошел недалеко станции метро "Рязанский проспект". Всего в потасовке участвовали около 30 человек.

Стрелявшему удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция. Подробности произошедшего уточняются.