Ребенка в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу столицы

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Двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии эвакуировали из Зеленограда на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайны ситуациям и пожарной безопасности.

Вертолет эвакуировал мальчика с территории городской больницы. Его доставили в специализированное лечебное заведение Москвы.