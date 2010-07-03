План "Перехват" введен в Москве для розыска стрелка на Range Rover

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный открыл стрельбу из иномарки на юго-востоке столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, инцидент произошел у дома № 114А на Волжском бульваре. Мужчина стал стрелять из автомобиля Range Rover, а затем скрылся.

Чтобы оперативно разыскать стрелявшего, полиция объявила план "Перехват".