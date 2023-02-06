Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 1 121 человека

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Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции увеличилось до 1 121 человека, заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в эфире местного телевидения.

"После двух землетрясений известно о разрушении 2 824 зданий. 1 121 человек числится погибшим. Ранения получили 7 634 наших граждан", – передает ТАСС слова Сезера.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге-востоке Турции. Оно было зафиксировано 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени).

Позже глава МВД Труции Сулейман Сойлу сделал заявление о самом высоком уровне тревоги из-за сильных землетрясений в нескольких регионах. По его словам, в стране было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой более 6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сказал, что данное ЧП является самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Глава государства заявил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать точное число погибших в результате удара стихии. В то же время президент подчеркнул, что турецкие власти надеются преодолеть катастрофу с наименьшими человеческими потерями.



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