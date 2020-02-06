Глава СК поставил на контроль ситуацию с жившей в загоне с телятами девочкой

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ситуацию в Приморье, где трехлетняя девочка жила в загоне с телятами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Краевому органу он поручил выяснить, были ли угрозы для здоровья малышки. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей".

В свою очередь, прокуратура даст оценку системе органов профилактики правонарушений детей.

Ранее стало известно, что в селе Уссурийского городского округа из семьи изъяли девочку, жившую вместе с бабушкой на ферме для крупного рогатого скота.

Инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили в помещении, где жил ребенок, загон с телятами и козлятами, мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе. Детские вещи валялись в комнате, со стен опадала штукатурка и торчали провода.

Бабушка объяснила, что из-за рабочей загруженности ей проще было проживать с ребенком на ферме, чем в доме, который находится в селе. Ребенка поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.