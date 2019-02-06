Перестрелка произошла рядом с ЦБ Нидерландов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Перестрелка с участием полицейских произошла в Амстердаме 6 февраля. Все случилось рядом со зданием Центрального банка Нидерландов, передает местный телеканал AT5.

Отмечается, что было сделано порядка 20 выстрелов. В итоге стражи порядка попали в мужчину.



Со слов очевидцев, раненный скончался. В полиции эти сведения не подтверждают. Кроме того, не уточняется, был ли это предполагаемый злоумышленник. В настоящее время весь район оцеплен правоохранителями.