Крупный канал поставки наркотиков перекрыли сотрудники "Почты России" и МВД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Работники "Почты России" вместе с полицейскими выявили канал поставок наркотиков. В итоге в Москве изъяли свыше 90 килограммов сильнодействующих веществ, сообщает сайт почтового предприятия.

Выявлением и пресечением канала распространения наркотиков специалисты занимались в течение трех месяцев.

Результатом совместных усилий стало задержание двоих россиян, которые торговали запрещенными веществами через интернет-магазин. Против них завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

В пресс-службе пояснили, что вопросы, связанные с безопасностью и допустимостью содержимого почтовых отправлений, находятся на особом контроле. С помощью специального оборудования за каждой посылкой следят на всех этапах доставки.

Ранее пианистку Анну Коровушкину, которую обвиняют в попытке сбыта наркотиков, поместили под домашний арест. Мера пресечения выбрана до 5 апреля текущего года.