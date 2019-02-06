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06 февраля, 19:29

Крупный канал поставки наркотиков перекрыли сотрудники "Почты России" и МВД

происшествия

06 февраля, 19:29

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Работники "Почты России" вместе с полицейскими выявили канал поставок наркотиков. В итоге в Москве изъяли свыше 90 килограммов сильнодействующих веществ, сообщает сайт почтового предприятия.

Выявлением и пресечением канала распространения наркотиков специалисты занимались в течение трех месяцев.

Результатом совместных усилий стало задержание двоих россиян, которые торговали запрещенными веществами через интернет-магазин. Против них завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

В пресс-службе пояснили, что вопросы, связанные с безопасностью и допустимостью содержимого почтовых отправлений, находятся на особом контроле. С помощью специального оборудования за каждой посылкой следят на всех этапах доставки.

Ранее пианистку Анну Коровушкину, которую обвиняют в попытке сбыта наркотиков, поместили под домашний арест. Мера пресечения выбрана до 5 апреля текущего года.

происшествия

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