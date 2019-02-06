Одну из квартир в доме на Никитском бульваре обокрали после пожара

После пожара в доме №12 на Никитском бульваре обокрали квартиру Марии Шклярук – вице-президента Центра стратегических разработок, руководителя направления "Институты и общество". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина обратилась в полицию. По ее словам, неизвестные проникли в квартиру через незапертую дверь, так как замки были спилены пожарными. В числе похищенного – ноутбуки MacBook Air, Asus и Lenovo, приставка Xbox 360, мобильный телефон Lenovo, электронные книги и планшет Samsung.
Пожар в доме на Никитском бульваре возник в ночь на 4 февраля. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, а площадь обрушения – три тысячи "квадратов". В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей.
Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования. Очевидцы утверждают, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета. Следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Из здания в момент пожара эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Всех временно разместили в гостиницах столицы. Всего в элитном доме более 100 квартир, стоимость которых начинается от 100 миллионов рублей. Там же находятся апартаменты Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте.
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