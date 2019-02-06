СК просит арестовать обвиняемого во взяточничестве офицера Центральной таможни

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следствие просит Мещанский районный суд Москвы заключить под стражу главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центральной оперативной таможни Дениса Афонина, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в апреле 2018 года госслужащему дали взятку в размере 347 тысяч рублей. Взамен глава отдела таможни обещал одной из коммерческих организаций снизить наложенные на фирму санкции и прекратить проверку.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК ("Получение взятки"). Против частной компании начали административное производство, должностные лица получили штраф.