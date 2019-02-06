Немецкая туристка и два ребенка погибли при обрушении дома в Египте

Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Под завалами рухнувшего дома на юге Египта погибли туристка из Германии и две местные девочки восьми и пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на египетское издание "Аль-Ахрам".

Трагедия случилась на улице Юсеф Хасан. Там рухнуло нежилое здание. Сообщается, что дом был старой постройки, а на первом этаже находилась ремонтная мастерская.

По данным портала, 3 туриста из Германии и еще 10 человек получили травмы и были госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие находились рядом с аварийным зданием.

Ранее сообщалось, что в Каире взорвался туристический автобус. ЧП произошло в районе пирамид Гизы. Погибли три человека, водитель и 11 пассажиров получили ранения.