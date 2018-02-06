Звезда "Шестого чувства" устроил скандал в аэропорту Лас-Вегаса

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Звезда "Шестого чувства" Хэйли Джоэл Осмент устроил скандал в аэропорту Лас-Вегаса.

Как сообщает "Газета.ру", актеру не удалось попасть на свой рейс American Airlines вечером в воскресенье, 4 февраля. Ему предложили попробовать улететь утром в понедельник, 5 февраля, однако мест не оказалось и там.

В результате актер начал кричать на сотрудников авиакомпании. Те, в свою очередь, вызвали сотрудников полиции, но Осмент ушел до их появления. Позже он вернулся и начал вести себя еще более агрессивно. По словам очевидцев, у выхода на посадку Осмент кричал, что уничтожит сотрудника.

Хэйли Джоэл Осмент получил Оскар в 11 лет за роль в фильме "Шестое чувство". Последнюю награду он получил в 2002 году за игру в картине "Искусственный разум" Стивена Спилберга.