Два человека погибли при пожаре в автосервисе на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Readovka"

На востоке Москвы при пожаре в автосервисе погибли два человека

Два человека погибли на пожаре в одноэтажном здании на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным Главного управления МЧС России по Москве, к 18:05 по столичному времени возгорание было ликвидировано.

"К сожалению, в результате пожара погибли два человека", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло по адресу: Рассветная аллея, дом 5а. Как сообщалось впоследствии, здесь располагался автосервис. Огонь распространился на площади в 120 квадратных метров, произошло частичное обрушение крыши.

