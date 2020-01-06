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Происшествия

16:56

Оставленный без присмотра ребенок замерз насмерть на балконе в Хабаровском крае

происшествия

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Младенец в Хабаровском крае замерз насмерть после того, как родители оставили его на балконе без присмотра. Об этом сообщает региональный Минздрав.

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", – отмечается в сообщении.

В ведомстве не стали уточнять подробности инцидента, однако попросили родителей быть особо внимательными и следить за своими детьми. Также отмечается, что зимой фиксируется рост травматизма у детей на 25-30%.

Ранее сообщалось, что число убийств родителями детей в России за четыре года увеличилось на 50%. При этом количество совершенных преступлений в отношении детей родителями за аналогичный период выросло на 92%, на 48% увеличилось число истязаний детей.

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