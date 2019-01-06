В Москве обокрали квартиру гендиректора строительной компании на 3 млн рублей

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В столичном районе Нагатинский затон неизвестный обокрал квартиру гендиректора строительной компании. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Заявление в полицию поступило 5 января. Потерпевший рассказал, что из его квартиры в доме №1 по улице Коломенская украли сейф с 1,8 миллиона рублей, 12 тысяч евро и золотыми ювелирными изделиями.

Полиция установила, что неизвестный проник в жилище путем подбора ключей к замку входной двери. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.