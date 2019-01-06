В жилом доме в Мариуполе прогремел взрыв

В украинском городе Мариуполь произошел взрыв. По данным РИА Новости, на третьем этаже жилого дома в Центральном районе города взорвалась граната.

ЧП произошло накануне вечером. Погибли два человека. На месте происшествия работают взрывотехники, полиция, военные и медики.

31 декабря обрушился подъезд жилого дома в Магнитогорске. Под завалами погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Криминалисты проверяют все версии крушения здания.