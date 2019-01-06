Пожар произошел на месторождении нефти в ХМАО

Фото: ГУ МЧС по ХМАО

Пожар произошел на территории производственной площадки узла подготовки нефти на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Возгорание нефтепродукта распространилось на площади 300 квадратных метров в результате разгерметизации оборудования, передает пресс-служба МЧС по региону.

По данным МЧС, из-за инцидента были эвакуированы 16 человек, пострадавших нет. В настоящее время пожар в печи выпаривания воды из нефти ликвидировали.

Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности. Работы по ликвидации возгорания проводят 76 человек с использованием 17 единиц специальной техники.