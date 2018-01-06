Пожар в здании ресторана в центре столицы был ликвидирован

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании ресторана Extra Virgin в центре столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС России, пожар произошел в доме № 17, строение 1, на улице Покровка. Уточняется, что пламя охватило вентиляционный короб и частично − кровлю одноэтажной пристройки к двухэтажному зданию. Общая площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров.

Когда к месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, людей из здания уже успели эвакуировать. Информации о пострадавших не поступало, отметили в МЧС.