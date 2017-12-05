Машина упала в реку Яуза в центре столицы

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Легковой автомобиль упал в реку Яуза в Таганском районе столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

"Легковой автомобиль упал в воду по адресу: Костомаровская набережная, дом 17, строение 1. Пострадавших нет", – цитирует представителей спасателей Агентство "Москва".

Работники экстренных служб решают вопрос об извлечении транспортного средства из воды.

В столичного управления ГИБДД добавили, что причиной инцидента стал водитель машины, не справившийся с управлением.