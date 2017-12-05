Интервалы движения на зеленой ветке метро временно увеличили

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Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии столичной подземки временно увеличили. Изменения действуют с 17:50. Причина – инцидент с пассажиром, сообщается в микроблоге в Twitter московского метро.