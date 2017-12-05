Около 1,2 тысячи человек эвакуировали из бизнес-центра на юго-западе Москвы

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Около 1,2 тысячи человек эвакуировали из здания бизнес-центра на юго-западе Москвы из-за угрозы взрыва. Речь идет о БЦ" Алгоритм" на улице Академика Пилюгина, дом 22.

Как сообщает Агентство "Москва", поступило анонимное сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. На место выехали городские службы, ожидается прибытие кинологов.

Всего за два месяца из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах России пришлось эвакуировать более 2,3 миллиона человек. Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".