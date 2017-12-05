Возбуждено дело о крупных хищениях при строительстве центра МЧС в Губкине

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Возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями на 6,7 миллиона рублей при строительстве центра МЧС в Губкине.

В июле 2014 года директор управления капитального строительства МЧС России Павел Бурсиков заключил с компанией "ЮгКомСтрой" контракт на строительство филиала аэромобильного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров Белгородской области.

В мае 2015 года неустановленные чиновники из УКС МЧС подписали акт принятия первого из двух этапов строительства, который на самом деле не был завершен, сообщает Агентство "Москва".

По данному факту возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По информации источника агентства, общая сумма госконтракта составила 16,8 миллиона рублей, а первый его этап оценивался в 6,7 миллиона.