Возбуждено дело о крупных хищениях при строительстве центра МЧС в Губкине

5 декабря, 13:18
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями на 6,7 миллиона рублей при строительстве центра МЧС в Губкине.
В июле 2014 года директор управления капитального строительства МЧС России Павел Бурсиков заключил с компанией "ЮгКомСтрой" контракт на строительство филиала аэромобильного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров Белгородской области.
В мае 2015 года неустановленные чиновники из УКС МЧС подписали акт принятия первого из двух этапов строительства, который на самом деле не был завершен, сообщает Агентство "Москва".
По данному факту возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По информации источника агентства, общая сумма госконтракта составила 16,8 миллиона рублей, а первый его этап оценивался в 6,7 миллиона.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: