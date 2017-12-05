Безработный зарезал мужчину в ходе ссоры в Люблине

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке столицы. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Агентство "Москва", инцидент произошел ночью 4 декабря на улице Судакова, 27. Очевидцы сообщили правоохранителям о ножевом ранении. Потерпевшего, мужчину 1972 года рождения, доставили в реанимацию, где он вскоре умер.

Позже на улице Краснодонская, 46 был задержан безработный мужчина 1988 года рождения, которого изобличили в содеянном. Как выяснилось, между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож и ударил мужчину.