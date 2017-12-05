Человек погиб при ДТП на Киевском шоссе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Один человек стал жертвой ДТП на Киевском шоссе. Иномарка наехала на отбойник на трассе. При инциденте пострадал еще один человек.

"На Киевском шоссе при повороте на Боровское шоссе по направлению движения в сторону области произошел наезд легкового автомобиля BMW на препятствие – отбойник. Один человек пострадал, второй – погиб", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

По словам собеседника, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.