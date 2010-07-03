Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной дочери. По словам артистки, состояние девочки стабилизировалось, сообщают "Дни.ру".

Ранее стало известно, что 14-летняя Эвелин, дочь артистов Евы Польны и Дениса Клявера, попала в больницу с сильным приступом астмы. Девочку доставили в медучреждение в критическом состоянии.

"Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!" – заявила Ева Польна в своем аккаунте в Instagram.

Артистка также добавила, что некоторые аспекты жизни не должны становится предметом общественного обсуждения. Об улучшении состояния Эвелин рассказал и ее отец, Денис Клявер. Певец поблагодарил подписчиков за поддержку и сообщил, что "сейчас уже все хорошо".

В минувшие выходные в СМИ появилась информация о госпитализации актера Александра Семчева. Впоследствии актер и его агент опровергли эти сообщения и уточнили, что артист здоров и не покидал свой дом.