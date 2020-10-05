Движение общественного транспорта на участке Коровинского шоссе заблокировано после аварии

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Авария с участием грузовика произошла на Коровинском шоссе. Об этом рассказал источник в экстренных службах, сообщает Агентство "Москва".

"На Коровинском шоссе в районе дома 1 произошло столкновение автомобиля Ford с грузовой фурой", – говорится в сообщении источника. На место аварии были направлены городские службы.

ДТП привело к блокировке движения общественного транспорта в районе, где произошло столкновение.

Ранее авария произошла на Новоарбатском мосту. К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.