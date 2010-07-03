Экс-совладельца сети "Теремок" Романа Фукса объявили в розыск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявили в розыск совладельца сети блинных "Теремок" и бизнесмена-девелопера Романа Фукса, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на Мытной улице, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

В 2008 году "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп" брата обвиняемого Павла Фукса, начала строительство ЖК Sky House. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика. Потерпевшими были признаны участники долевого строительства, с которыми заключили около 400 договоров.

Следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Таганский суд рассмотрит ходатайство 11 октября в 10:00.

В "Теремке" заявили, что Роман Фукс является бывшим совладельцем компании, ее миноритарным акционером, который не участвовал в управлении сети.

Согласно выпискам из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), Роман Фукс является совладельцем "Теремка" и ряда других компаний. Также он являлся учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.

Ранее суд арестовал все имущество в России основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве. Кроме того, арестована доля инвесткомпании в банке "Восточный" .