Экс-совладельца сети "Теремок" Романа Фукса объявили в розыск

В Москве объявили в розыск совладельца сети блинных "Теремок" и бизнесмена-девелопера Романа Фукса, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на Мытной улице, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.
В 2008 году "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп" брата обвиняемого Павла Фукса, начала строительство ЖК Sky House. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика. Потерпевшими были признаны участники долевого строительства, с которыми заключили около 400 договоров.
Следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Таганский суд рассмотрит ходатайство 11 октября в 10:00.
В "Теремке" заявили, что Роман Фукс является бывшим совладельцем компании, ее миноритарным акционером, который не участвовал в управлении сети.
Согласно выпискам из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), Роман Фукс является совладельцем "Теремка" и ряда других компаний. Также он являлся учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.
Ранее суд арестовал все имущество в России основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве. Кроме того, арестована доля инвесткомпании в банке "Восточный" .
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.