Мужчина найден мертвым в квартире в центре столицы

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В квартире, расположенной в центре столицы, обнаружили сильно разложившееся тело 70-летнего мужчины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Как уточняется, тело обнаружил сосед умершего. По его словам, покойный жил один.

"После смерти сына три года назад мужчина начал выпивать. Когда в квартире покойного произошел пожар, он отдал ключи соседу – на всякий случай. В последнее время мужчину давно никто не видел, сосед пришел его проведать и обнаружил тело", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на улице Хамовнический Вал. Смерть мужчины наступила около двух недель назад. Останки направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Ранее сообщалось, что на лестничной клетке в жилом доме на северо-западе столицы обнаружили тело женщины. Инцидент произошел по адресу: улица Штурвальная, дом 5, строение 2.