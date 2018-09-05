В Зеленограде произошел пожар в административном здании

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в административном здании в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва".

Огонь возник на четвертом этаже здания, расположенного на улице Озерная аллея, дом № 5 строение 2.

Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших нет.

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