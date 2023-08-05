Мужчина получил ранения в результате нападения со стрельбой в центре Тель-Авива

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Нападение со стрельбой произошло на улице Монтефиоре в центре Тель-Авива, в результате чего мужчина получил тяжелые ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Отмечается, что стрелявший нейтрализован, на месте инцидента находится полиция.

По информации пресс-службы израильской скорой помощи, пострадавшему 40 лет, он доставлен в одну из больниц Тель-Авива. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее десять человек погибли в северной части Рио-де-Жанейро в результате полицейской операции против наркоторговцев. Еще три человека пострадали.

До этого был задержан мужчина, устроивший стрельбу в кафе в историческом центре города Нантюа на востоке Франции. В операции по поиску стрелка французская полиция задействовали порядка 50 сотрудников.

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