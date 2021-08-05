Житель Краснодара выстрелил в полицейского и отрезал себе часть языка

Фото: СК РФ

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, а позже отрезал себе часть языка. Об этом сообщает СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в пятницу, 30 июля. Полицейский, получив оперативную информацию, обнаружил на улице в хуторе Ленина подозрительного мужчину. Он представился и потребовал остановиться. В ответ на это неизвестный дважды выстрелил из травматического оружия в сотрудника полиции и скрылся. Пострадавший отделался кровоподтеком туловища и бедра.

Следователями была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. В ходе задержания стрелявший отрезал себе часть языка.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Также следствие проверит причастность задержанного к незаконному обороту наркотиков.

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