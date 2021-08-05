Патроны обнаружили в туалете бывшего здания Минэкономразвития РФ в Москве

10:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Тайник с боеприпасами обнаружили во время ремонта в здании в районе Замоскворечье, передает Агентство "Москва".
"Вечером 4 августа в ходе капитального ремонта помещений в д. 18/1 на Овчинниковской набережной рабочие в потолочном перекрытии туалетной комнаты на втором этаже обнаружили 371 патрон различных калибров", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.
На данный момент боеприпасы изъяты. По ним проведут профессиональную экспертизу. Также проводится проверка по факту инцидента.
Известно, что до 2019 года по адресу, указанному правоохранителями, ранее располагалось министерство экономического развития РФ.
В начале июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране ужесточается наказание за незаконный оборот оружия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: