Патроны обнаружили в туалете бывшего здания Минэкономразвития РФ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тайник с боеприпасами обнаружили во время ремонта в здании в районе Замоскворечье, передает Агентство "Москва".

"Вечером 4 августа в ходе капитального ремонта помещений в д. 18/1 на Овчинниковской набережной рабочие в потолочном перекрытии туалетной комнаты на втором этаже обнаружили 371 патрон различных калибров", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

На данный момент боеприпасы изъяты. По ним проведут профессиональную экспертизу. Также проводится проверка по факту инцидента.

Известно, что до 2019 года по адресу, указанному правоохранителями, ранее располагалось министерство экономического развития РФ.

В начале июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране ужесточается наказание за незаконный оборот оружия.