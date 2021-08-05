В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе

10:25
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Петербурге полиция задержала мужчину, стрелявшего во дворе дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в среду, 4 августа, во дворе дома в Приморском районе Петербурга. Сотрудники полиции, приехавшие по адресу Серебристый бульвар, дом 9, корпус 1, выяснили, что мужчина во время драки трижды выстрелил в сторону 21-летнего парня.
Правоохранителями был задержан 59-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что один полицейский скончался в результате стрельбы у здания Пентагона в США. Уточняется, что полицейский погиб не от огнестрельного ранения, а от ножевого. Официального подтверждения данного сообщения пока не поступало, однако некоторые американские телеканалы продемонстрировали кадры, на которых микроавтобус без опознавательных знаков, но в сопровождении полицейских машин подъехал к зданию больницы, после чего сотрудники правоохранительных органов отдали честь.
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