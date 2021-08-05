В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Петербурге полиция задержала мужчину, стрелявшего во дворе дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в среду, 4 августа, во дворе дома в Приморском районе Петербурга. Сотрудники полиции, приехавшие по адресу Серебристый бульвар, дом 9, корпус 1, выяснили, что мужчина во время драки трижды выстрелил в сторону 21-летнего парня.

Правоохранителями был задержан 59-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что один полицейский скончался в результате стрельбы у здания Пентагона в США. Уточняется, что полицейский погиб не от огнестрельного ранения, а от ножевого. Официального подтверждения данного сообщения пока не поступало, однако некоторые американские телеканалы продемонстрировали кадры, на которых микроавтобус без опознавательных знаков, но в сопровождении полицейских машин подъехал к зданию больницы, после чего сотрудники правоохранительных органов отдали честь.