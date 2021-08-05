СК выявил новые эпизоды по делу задержанного за подготовку к теракту в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ выявил новые эпизоды в деле приезжего, задержанного в июле по подозрению в подготовке к теракту по указанию "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте подмосковного управления СК.

"Он (задержанный. – Прим. ред.) подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической длительности на территории России в интересах ИГ (часть 1 статья 30, пункт "а" часть 2 статья 205 УК РФ и статья 205.3 УК РФ)", – заявила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Гражданина одного из соседних с РФ государств задержали в Московской области 9 июля. По данным следствия, мужчина разработал план террористической атаки в столичном регионе.

Ольга Врадий уточнила, что злоумышленник предварительно закупил компоненты, инструменты и оборудование для изготовления взрывчатых веществ.