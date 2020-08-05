Суд отправил на принудительное лечение угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в Москве

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Хамовнический суд Москвы освободил от уголовной ответственности Сергея Самойлова из Иркутской области за ложное сообщение об угрозе взрыва в храме Илии Пророка в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что мужчину отправили на принудительное лечение.

"Постановлением Хамовнического районного суда города Москвы решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Самойлова С. И., совершившего запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки статьи 207 УК РФ, в состоянии невменяемости", – уточнили в суде.

В феврале 2019 года в храме Илии Пророка в Хамовниках Сергей Самойлов угрожал взрывом бомбы. Перед этим заявлением между мужчиной и охранником храма произошла словесная перепалка, в результате которой обоих доставили в отделение полиции.