Самолет British Airways совершил аварийную посадку в Валенсии

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

В салоне самолета авиакомпании British Airways произошло задымление во время полета. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Валенсии, сообщает газета Mirror.

Самолет выполнял рейс из лондонского аэропорта Хитроу. Пассажиров эвакуировали при помощи надувного аварийного трапа.

British Airways обещала опубликовать подробности произошедшего позже.

Накануне самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Азимут" совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за разгерметизации. Лайнер выполнял рейс из Элисты в Сочи.