Двухлетняя девочка впала в кому после падения на нее качелей в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В городском округе Ликино-Дулево двухлетняя девочка впала в кому после падения на нее качелей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.
Пострадавшую доставили в Орехово-Зуевскую центральную районную больницу. У нее диагностирован перелом основания черепа.
По предварительным данным, девочка хотела покачаться на деревянных качелях у одного из домов в деревне на территории городского округа. Вместе с матерью она подошла к качелям.
Женщина решила проверить качели на прочность, потрогав перекладины. В этот момент одна из деревянных балок отлетела и придавила ребенка.
В рамках доследственной проверки следователь опросил мать девочки, а также жителей деревни. Они рассказали, что качели являются самодельными и бесхозными.
4 июля в Гольяновском проезде в Москве на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш находился на детской площадке вместе со своей матерью. От полученных травм он скончался на месте.
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