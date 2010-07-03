Двухлетняя девочка впала в кому после падения на нее качелей в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В городском округе Ликино-Дулево двухлетняя девочка впала в кому после падения на нее качелей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.

Пострадавшую доставили в Орехово-Зуевскую центральную районную больницу. У нее диагностирован перелом основания черепа.

По предварительным данным, девочка хотела покачаться на деревянных качелях у одного из домов в деревне на территории городского округа. Вместе с матерью она подошла к качелям.

Женщина решила проверить качели на прочность, потрогав перекладины. В этот момент одна из деревянных балок отлетела и придавила ребенка.

В рамках доследственной проверки следователь опросил мать девочки, а также жителей деревни. Они рассказали, что качели являются самодельными и бесхозными.

4 июля в Гольяновском проезде в Москве на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш находился на детской площадке вместе со своей матерью. От полученных травм он скончался на месте.