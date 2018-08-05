Трое детей утонули в реке в Смоленской области

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Трое детей утонули в реке Западная Двина в городе Велиже Смоленской области. Их тела подняли из реки водолазы поисково-спасательного отряда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По предварительным данным, девочка 2006 года рождения и два ее брата 2007 и 2008 годов рождения самостоятельно ушли на речку купаться. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как отмечается, следователи изучат условия проживания и воспитания детей в семье.

Ранее сообщалось, что в Сочи нашли тело четырехлетней девочки, которую унесло течением реки. Накануне мужчина, женщина и двое детей попытались перейти реку вброд, несмотря на то, что рядом был мост. Из-за поднявшегося уровня воды в реке, их унесло потоком.