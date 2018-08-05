Причиной ЧП на химкомбинате в Тульской области стало нарушение техпроцесса

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Причиной ЧП на Алексинском химическом комбинате в Тульской области могло стать нарушение технологического процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Как отмечается в сообщении, когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, возгорания не было, а пострадавших осматривали медики.

"Насколько нам известно, это (ЧП) произошло из-за нарушения техпроцесса", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как сообщалось ранее, при взрыве пороха на Алексинском химическом комбинате три человека получили различные травмы и были отправлены в медучреждения.

После ЧП сработала автоматическая система пожаротушения и возгорания не произошло.